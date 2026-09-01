Informations pratiques

Gourin

Rentrée de l’atelier enfants loisirs créatifs

Rue des Sans Culottes Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Vos enfants aiment patouiller, créer avec de l’argile ou autre, peindre, découper, ils ont une imagination débordante, rendez-vous à l’atelier pour découvrir et apprendre différentes techniques afin de créer à leur image… .

Rue des Sans Culottes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 65 18 98 57

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English :

L’événement Rentrée de l’atelier enfants loisirs créatifs Gourin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan