Rentrée de l’atelier enfants loisirs créatifs Gourin
mercredi 16 septembre 2026 · Gourin
Informations pratiques
Gourin
Rentrée de l’atelier enfants loisirs créatifs
Rue des Sans Culottes Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Vos enfants aiment patouiller, créer avec de l’argile ou autre, peindre, découper, ils ont une imagination débordante, rendez-vous à l’atelier pour découvrir et apprendre différentes techniques afin de créer à leur image… .
Rue des Sans Culottes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 65 18 98 57
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English :
L’événement Rentrée de l’atelier enfants loisirs créatifs Gourin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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