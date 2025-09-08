Rentrée des activités à l’ABE Association du Bourg L’Evêque Rennes
Les activités de l’association du Bourg L’Évêque démarrent la semaine du 8 septembre 2025 !
Pour vous inscrire, c’est par ici : [https://assobourgleveque.org/inscriptions/](https://assobourgleveque.org/inscriptions/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-10T18:00:00.000+02:00
https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27