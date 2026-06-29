Rentrée des associations Mur à gauche (à côté de la piscine) Bidache
Rentrée des associations Mur à gauche (à côté de la piscine) Bidache samedi 5 septembre 2026.
Bidache
Rentrée des associations
Mur à gauche (à côté de la piscine) 2 allée du parc des sports Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les activités proposées à l’année par les associations du Pays de Bidache avec quelques démonstrations et possibilité d’inscriptions. .
Mur à gauche (à côté de la piscine) 2 allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 01 96 rentreedesassos@gmail.com
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English : Rentrée des associations
L’événement Rentrée des associations Bidache a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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