Informations pratiques

Plouray

Rentrée des ateliers de loisirs créatifs

Rue du Midi Plouray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Vous cherchez une activité, un lien social, vous aimez créer votre déco maison et jardin, réaliser vos cadeaux DIY, rejoignez l’atelier. Dans la bonne humeur et la convivialité, vous réaliserez tout cela à votre image… .

Rue du Midi Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 6 65 18 98 57

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English :

L’événement Rentrée des ateliers de loisirs créatifs Plouray a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan