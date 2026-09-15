Rentrée des ateliers de loisirs créatifs Plouray
mardi 15 septembre 2026 · Plouray
Informations pratiques
Plouray
Rentrée des ateliers de loisirs créatifs
Rue du Midi Plouray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Vous cherchez une activité, un lien social, vous aimez créer votre déco maison et jardin, réaliser vos cadeaux DIY, rejoignez l’atelier. Dans la bonne humeur et la convivialité, vous réaliserez tout cela à votre image… .
Rue du Midi Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 6 65 18 98 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rentrée des ateliers de loisirs créatifs Plouray a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Plouray (Morbihan)
- Formation d’initiation au compostage Salle polyvalente Plouray 16 septembre 2026
- Fest-deiz Salle polyvalente Plouray 18 octobre 2026