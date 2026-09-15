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AGENDA · Plouray

Rentrée des ateliers de loisirs créatifs Plouray

mardi 15 septembre 2026 · Plouray

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue du Midi
Ville
56770 Plouray
Département
Morbihan
Tarif

Plouray

Rentrée des ateliers de loisirs créatifs

Rue du Midi Plouray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Vous cherchez une activité, un lien social, vous aimez créer votre déco maison et jardin, réaliser vos cadeaux DIY, rejoignez l’atelier. Dans la bonne humeur et la convivialité, vous réaliserez tout cela à votre image…   .

Rue du Midi Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 6 65 18 98 57 

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English :

L’événement Rentrée des ateliers de loisirs créatifs Plouray a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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