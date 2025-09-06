Rentrée des Clubs & des Associations Saint-Lô
Rentrée des Clubs & des Associations Saint-Lô samedi 6 septembre 2025.
Rentrée des Clubs & des Associations
Haras National de Saint-Lô Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Rendez-vous au haras National de Saint-Lô le 06 septembre prochain pour la traditionnelle rentrée des clubs et des associations ! .
Haras National de Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 72 28 11 57 contact@ova-saintlo.fr
English : Rentrée des Clubs & des Associations
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rentrée des Clubs & des Associations Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô