Rentrée des Clubs & des Associations Saint-Lô samedi 6 septembre 2025.

Haras National de Saint-Lô Saint-Lô Manche

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

Rendez-vous au haras National de Saint-Lô le 06 septembre prochain pour la traditionnelle rentrée des clubs et des associations ! .

Haras National de Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 72 28 11 57 contact@ova-saintlo.fr

English : Rentrée des Clubs & des Associations

