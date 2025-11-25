Rentrée des doctorants de l’IODE 2025-2026 Faculté de droit et de science politique – Salle 505 Rennes Mercredi 10 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

La prochaine Rentrée des doctorants de l’IODE se tiendra le mercredi 10 décembre 2025 et sera suivie d’un afterwork.

Pauline Cathelain, Frédéric Pitron et Manon Laumelais, représentants des doctorants de l’IODE, sont ravis de convier les doctorants du laboratoire à une réunion de rentrée qui aura lieu le mercredi 10 décembre à 17 heures en salle 505.

Ce sera l’occasion de dresser un bilan des actions menées et de faire part des projets du laboratoire.

Pour prolonger ce moment convivial, un afterwork est prévu au Bistrot Origines, situé 2 rue de l’Hôtel Dieu à Rennes.

Les nouveaux doctorants qui arrivent cette année à la Faculté, sont conviés à 16 heures en salle 505 pour une présentation du laboratoire, son fonctionnement et ses locaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T19:00:00.000+01:00

Faculté de droit et de science politique – Salle 505 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine