Rentrée Judo Marcillac-Vallon
Rentrée Judo Marcillac-Vallon mardi 2 septembre 2025.
Rentrée Judo
Dojo Marcillac Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-02
Date(s) :
2025-09-02 2025-09-04
Le Judo fait sa rentrée au Dojo de Marcillac!
Essais gratuits pendant tout le mois de septembre!
Mardi:
18h-19h Judo 3-7 ans
19h-20h judo 8 ans et plus
20h15-21h15 Taïso (prépa physique, cardio et étirements)
Jeudi:
17h30-18h30 judo 6-7 ans
19h-20h judo 8 ans et plus
19h30-20h30 compétiteurs et adultes loisirs
Inscriptions et renseignements les 2 et 4 septembre à 18h. .
Dojo Marcillac Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 42 54 01 72
English :
Judo returns to the Marcillac Dojo!
German :
Judo im Dojo von Marcillac!
Italiano :
Il judo torna in auge al Dojo di Marcillac!
Espanol :
El judo reaparece en el Dojo Marcillac
