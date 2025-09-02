Rentrée Judo Marcillac-Vallon

Rentrée Judo Marcillac-Vallon mardi 2 septembre 2025.

Rentrée Judo

Dojo Marcillac Marcillac-Vallon Aveyron

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-02

2025-09-02 2025-09-04

Le Judo fait sa rentrée au Dojo de Marcillac!

Essais gratuits pendant tout le mois de septembre!

Mardi:

18h-19h Judo 3-7 ans

19h-20h judo 8 ans et plus

20h15-21h15 Taïso (prépa physique, cardio et étirements)

Jeudi:

17h30-18h30 judo 6-7 ans

19h-20h judo 8 ans et plus

19h30-20h30 compétiteurs et adultes loisirs

Inscriptions et renseignements les 2 et 4 septembre à 18h. .

Dojo Marcillac Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 42 54 01 72

English :

Judo returns to the Marcillac Dojo!

German :

Judo im Dojo von Marcillac!

Italiano :

Il judo torna in auge al Dojo di Marcillac!

Espanol :

El judo reaparece en el Dojo Marcillac

