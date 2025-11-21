Rentrée Littéraire 2025 Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule

Rentrée Littéraire 2025

Découvrez les 10 livres coups de cœur de la rentrée ! La Compagnie Lectures à la Carte vous propose lectures et présentation des nouveautés à la Médiathèque. Un rendez-vous gratuit pour les passionnés de lecture. Pensez à vous inscrire !

English :

Discover the 10 best-selling books of the fall season! The Compagnie Lectures à la Carte presents readings and new releases at the Médiathèque. A free event for reading enthusiasts. Don’t forget to sign up!

German :

Entdecken Sie die 10 beliebtesten Bücher des Herbstes! Die Compagnie Lectures à la Carte bietet Ihnen Lesungen und die Vorstellung von Neuerscheinungen in der Mediathek. Ein kostenloser Treffpunkt für alle Lesebegeisterten. Denken Sie daran, sich anzumelden!

Italiano :

Scoprite i 10 libri più venduti dell’autunno! La società Lectures à la Carte organizza letture e presentazioni di nuovi libri alla Médiathèque. Un evento gratuito per gli amanti dei libri. Non dimenticate di iscrivervi!

Espanol :

¡Descubra los 10 libros más vendidos del otoño! La sociedad Lectures à la Carte organiza lecturas y presentaciones de novedades en la Médiathèque. Un evento gratuito para los amantes de la lectura. No olvide inscribirse

