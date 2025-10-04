Rentrée littéraire à 16h Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Que nous réservent les romans de la rentrée littéraire ? A découvrir ensemble avec la présentation des bibliothécaires, des lecteurs et des étudiantes et étudiants de l’université de Nîmes à l’entresol de Carré d’art : bibliothèque adultes.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

