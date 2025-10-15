Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain

Rue Paul Massy Mairie de Meschers Salle du Conseil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain.

Rue Paul Massy Mairie de Meschers Salle du Conseil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 59 26 bibliotheque@meschers.fr

English :

Nathalie Jaulain’s new literary season.

German :

Literarische Rentrée mit Nathalie Jaulain.

Italiano :

Nathalie Jaulain è tornata sulla stampa letteraria.

Espanol :

Nathalie Jaulain vuelve a la prensa literaria.

