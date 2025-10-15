Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde
Début : 2025-10-15 18:30:00
Rue Paul Massy Mairie de Meschers Salle du Conseil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 59 26 bibliotheque@meschers.fr
English :
Nathalie Jaulain’s new literary season.
German :
Literarische Rentrée mit Nathalie Jaulain.
Italiano :
Nathalie Jaulain è tornata sulla stampa letteraria.
Espanol :
Nathalie Jaulain vuelve a la prensa literaria.
