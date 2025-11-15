Rentrée littéraire Crépy-en-Valois
Rentrée littéraire Crépy-en-Valois samedi 15 novembre 2025.
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Venez découvrir en avant-première les nouveautés de la rentrée littéraire 2025 !
A partir de 18 ans
Accès libre et gratuit
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53
English :
Come and preview the new releases from the 2025 literary season!
From 18 years old
Free admission
German :
Erleben Sie eine Vorpremiere der Neuerscheinungen des Literaturherbstes 2025!
Ab 18 Jahren
Freier Zugang
Italiano :
Venite a scoprire in anteprima le novità della stagione letteraria 2025!
Maggiori di 18 anni
Ingresso libero
Espanol :
Venga a conocer en primicia las novedades de la temporada literaria 2025
Mayores de 18 años
Entrada gratuita
