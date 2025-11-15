Rentrée littéraire Crépy-en-Valois

Rentrée littéraire

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir en avant-première les nouveautés de la rentrée littéraire 2025 !

A partir de 18 ans

Accès libre et gratuit

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53

English :

Come and preview the new releases from the 2025 literary season!

From 18 years old

Free admission

German :

Erleben Sie eine Vorpremiere der Neuerscheinungen des Literaturherbstes 2025!

Ab 18 Jahren

Freier Zugang

Italiano :

Venite a scoprire in anteprima le novità della stagione letteraria 2025!

Maggiori di 18 anni

Ingresso libero

Espanol :

Venga a conocer en primicia las novedades de la temporada literaria 2025

Mayores de 18 años

Entrada gratuita

