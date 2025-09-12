Rentrée littéraire décortiquée par une libraire Médiathèque Bressuire
Rentrée littéraire décortiquée par une libraire Médiathèque Bressuire vendredi 12 septembre 2025.
Rentrée littéraire décortiquée par une libraire
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Coups de coeur, découvertes de nouveaux auteurs, pépites pour tous les goûts… Marie, de la librairie
Gibert (Poitiers), vous révèle les incontournables de la rentrée littéraire.
Autour d’un thé ou d’un café, c’est l’occasion de faire le plein d’idées, de lectures et même d’acheter les livres sur place.
Ados et adultes. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
English : Rentrée littéraire décortiquée par une libraire
German : Rentrée littéraire décortiquée par une libraire
Italiano :
Espanol : Rentrée littéraire décortiquée par une libraire
L’événement Rentrée littéraire décortiquée par une libraire Bressuire a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Bocage Bressuirais