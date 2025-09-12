Rentrée littéraire décortiquée par une libraire Médiathèque Bressuire

Rentrée littéraire décortiquée par une libraire

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Coups de coeur, découvertes de nouveaux auteurs, pépites pour tous les goûts… Marie, de la librairie

Gibert (Poitiers), vous révèle les incontournables de la rentrée littéraire.

Autour d’un thé ou d’un café, c’est l’occasion de faire le plein d’idées, de lectures et même d’acheter les livres sur place.

Ados et adultes. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

