Rentrée littéraire d’Hiver 2026 : Rencontre avec Cécile Desprairies, auteure de l’Enfant du doute Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Des années 1960 à aujourd’hui, la narratrice

raconte sa filiation problématique, entre sa mère, Hélène, le père dont elle

porte le nom, surnommé le Loup, et le Mandarin, tous deux hauts fonctionnaires

sous De Gaulle. Inséparables, ils sont au cœur de la Françafrique, ce

système de politique énergétique et de l’armement des Trente Glorieuses qui se soldera par un scandale

politico-financier retentissant dans les années 1990.

Occupant

une place particulière dans la famille pour des raisons qu’elle peine à saisir

mais tente d’éclaircir au fil de sa vie, la narratrice observe et décrit ce

curieux trio qui ne dit pas son nom. De qui est-elle la fille ? Du

Loup ? Ou du Mandarin ?

Une

seule certitude : être l’enfant du doute, c’est être celle qui doute – et

celle dont on doute.

Historienne, Cécile Desprairies est l’auteure d’ouvrages sur la Fance occupée et la collaboration, et d’un premier roman remarqué, La Propagandiste (Seuil, 2023).



«L’Enfant du doute s’adresse à l’enfant en chacun des lecteurs qui s’est un jour senti différent et qui, pour une raison ou une autre, a douté. Ce roman lui est dédié.»

Cécile Desprairies

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-glaciere-marina-tsvetaieva-1730 +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr



