Rentrée littéraire d’Hiver 2026 : Rencontre avec Cécile Desprairies, auteure de l’Enfant du doute Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris
Rentrée littéraire d’Hiver 2026 : Rencontre avec Cécile Desprairies, auteure de l’Enfant du doute Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 31 janvier 2026.
Des années 1960 à aujourd’hui, la narratrice
raconte sa filiation problématique, entre sa mère, Hélène, le père dont elle
porte le nom, surnommé le Loup, et le Mandarin, tous deux hauts fonctionnaires
sous De Gaulle. Inséparables, ils sont au cœur de la Françafrique, ce
système de politique énergétique et de l’armement des Trente Glorieuses qui se soldera par un scandale
politico-financier retentissant dans les années 1990.
Occupant
une place particulière dans la famille pour des raisons qu’elle peine à saisir
mais tente d’éclaircir au fil de sa vie, la narratrice observe et décrit ce
curieux trio qui ne dit pas son nom. De qui est-elle la fille ? Du
Loup ? Ou du Mandarin ?
Une
seule certitude : être l’enfant du doute, c’est être celle qui doute – et
celle dont on doute.
Historienne, Cécile Desprairies est l’auteure d’ouvrages sur la Fance occupée et la collaboration, et d’un premier roman remarqué, La Propagandiste (Seuil, 2023).
«L’Enfant du doute s’adresse à l’enfant en chacun des lecteurs qui s’est un jour senti différent et qui, pour une raison ou une autre, a douté. Ce roman lui est dédié.»
Cécile Desprairies
Le samedi 31 janvier 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T16:00:00+01:00
fin : 2026-01-31T17:15:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T15:00:00+02:00_2026-01-31T16:15:00+02:00
Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-glaciere-marina-tsvetaieva-1730 +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva et trouvez le meilleur itinéraire