Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 21:00:00

Date(s) :

2026-02-12

St Marcel fait sa rentrée Littéraire

Venez présenter vos coups de cœur de la Rentrée littéraire et partager avec les bibliothécaires . La Compagnie des Livres sera présente, et vous aurez la possibilité d’acheter les livres dont nous aurons parlé….En toute bonne humeur et convivialité. Nous conclurons ce moment d’échange par le traditionnel pot de l’amitié. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel

L’événement Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération