Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel jeudi 12 février 2026.
Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12 21:00:00
Date(s) :
2026-02-12
St Marcel fait sa rentrée Littéraire
Venez présenter vos coups de cœur de la Rentrée littéraire et partager avec les bibliothécaires . La Compagnie des Livres sera présente, et vous aurez la possibilité d’acheter les livres dont nous aurons parlé….En toute bonne humeur et convivialité. Nous conclurons ce moment d’échange par le traditionnel pot de l’amitié. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel
L’événement Rentrée Littéraire d’Hiver à Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération