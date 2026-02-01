Rentrée littéraire d’hiver Librairie de l’Avenir Eygalières

Rentrée littéraire d’hiver

Vendredi 27 février 2026 à 18h. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre Rentrée littéraire d’hiver , le vendredi 27 février à 18h !Célibataires

Préparez-vous pour une soirée cocooning et conviviale autour de vos coups de cœur littéraires et de quelques gourmandises.



Cette rencontre sur le thème de la rentrée littéraire d’hiver sera l’occasion de découvrir quelques pépites ou dénicher votre prochaine lecture du dimanche sous un plaid.



Places limitées, sur inscription auprès de la librairie. .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a ‘Winter Literary Season’ event on Friday 27 February at 6pm!

