RENTRÉE LITTÉRAIRE EN LIREZ-VOUS ? Lodève samedi 4 octobre 2025.

RENTRÉE LITTÉRAIRE EN LIREZ-VOUS ?

place Francis Morand Lodève Hérault

Venez découvrir 12 romans pour cette rentrée littéraire.

Quelles seront vos prochaines lectures ?

Pour la deuxième année consécutive, la librairie et la médiathèque s’associent pour vous présenter une douzaine de romans de la rentrée littéraire. Des textes pour découvrir de nouveaux horizons et explorer de nouvelles écritures.

Laissez-vous emporter, séduire et enrichissez votre Pile À Lire !

En partenariat avec la Librairie Un point un trait .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

Come and discover 12 novels for the new literary season.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie 12 Romane für diesen literarischen Herbst.

Italiano :

Venite a scoprire 12 romanzi per la stagione letteraria autunnale.

Espanol :

Venga a descubrir 12 novelas para la temporada literaria de este otoño.

