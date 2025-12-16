Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2026 – atelier d’écriture Bibliothèque Tulitujou Orvault
Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2026 – atelier d’écriture Bibliothèque Tulitujou Orvault mercredi 25 mars 2026.
Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, Adulte
En partenariat avec la librairie CoiffardAtelier d’écriture autour des livres du Prix (il n’est pas indispensable d’avoir lu les livres du prix pour participer) :Mercredi 25 mars · 10h · durée 2h30 · Tulitujou · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700
02 51 78 98 60