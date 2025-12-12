Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2026 Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

En partenariat avec la librairie CoiffardLe mois de janvier nous amène de belles découvertes littéraires. Comme chaque année, plusieurs centaines de nouveautés se bousculent sur les tables des libraires. Stéphanie a fait son choix et nous présente ses coups de coeur. Parmi eux, les deux derniers titres de la sélection du Prix Coiffard 2026.Vendredi 30 janvier · 19h · durée 1h · Ormédo · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr