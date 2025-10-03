RENTRÉE LITTÉRAIRE Le Thillay – Bibliothèque intercommunale Le Thillay

Découvrez les titres de la rentrée littéraire présentés par les médiathécaires dans une ambiance conviviale et participative.

Entrée libre – Pour adultes

Le Thillay – Bibliothèque intercommunale 4 Place du 8 Mai 1945, 95500 Le Thillay Le Thillay

Découvrez les titres de la rentrée littéraire présentés par les médiathécaires dans une ambiance conviviale et participative. Entrée libre – Pour adultes