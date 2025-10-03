Rentrée littéraire Médiathèque Intercommunale Site de Saint-Jean-Cap-Ferrat Saint-Jean-Cap-Ferrat

Rentrée littéraire Vendredi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Intercommunale Site de Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T17:30:00

Le rendez-vous le plus attendu des lecteurs !

Les libraires de la Librairie Masséna viennent présenter une sélection

parmi 484 romans de la rentrée littéraire 2025. Vente de livres sur place.

Médiathèque Intercommunale Site de Saint-Jean-Cap-Ferrat 16 avenue Jean Mermoz 06320 Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0493764450 mediatheque.saintjeancapferrat@sivom-villefranche.org

Médiathèque Intercommunale Sivom de Villefranche-sur-Mer