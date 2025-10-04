Rentrée littéraire Médiathèque Jaqueline de Romilly boulevard JF Kennedy 83300 Draguignan Draguignan

Rentrée littéraire Médiathèque Jaqueline de Romilly boulevard JF Kennedy 83300 Draguignan Draguignan samedi 4 octobre 2025.

Rentrée littéraire Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Jaqueline de Romilly boulevard JF Kennedy 83300 Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Présentation des coups de coeur de la rentrée littéraire.

Médiathèque Jaqueline de Romilly boulevard JF Kennedy 83300 Draguignan 660 boulevard Kennedy 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Biblis en folie 2025

Association Entrelivres