Rentrée littéraire Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Rentrée littéraire Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

Ados-Adultes

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Comment choisir parmi les centaines de nouveaux titres que propose la rentrée littéraire ?

Pour vous aider, les bibliothécaires ont lu une sélection de romans : auteurs attendus, plus confidentiels, littérature française, littérature étrangère, l’éventail est large.

À l’issue de leur présentation, vous pourrez faire votre sélection et l’emprunter

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

