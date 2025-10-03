Rentrée littéraire Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins
Rentrée littéraire Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins vendredi 3 octobre 2025.
Rentrée littéraire Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier
Ados-Adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00
Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00
Comment choisir parmi les centaines de nouveaux titres que propose la rentrée littéraire ?
Pour vous aider, les bibliothécaires ont lu une sélection de romans : auteurs attendus, plus confidentiels, littérature française, littérature étrangère, l’éventail est large.
À l’issue de leur présentation, vous pourrez faire votre sélection et l’emprunter
Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Parking devant le bâtiment
Arrêts de bus à proximité
Comment choisir parmi les centaines de nouveaux titres que propose la rentrée littéraire ?
Service communication Moulins Communauté