Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Venez découvrir les coups de cœur de la rentrée littéraire et sélectionnez ceux qui seront intégrés dans les collections de la médiathèque.

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque

Come and discover the literary favourites of the new season and select those to be included in the media library’s collections.

German : Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque

Entdecken Sie die Favoriten des literarischen Herbstes und wählen Sie diejenigen aus, die in die Sammlung der Mediathek aufgenommen werden sollen.

Italiano :

Venite a scoprire i preferiti della nuova stagione letteraria e a selezionare quelli che entreranno a far parte delle collezioni della mediateca.

Espanol : Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque

Venga a descubrir los favoritos de la nueva temporada literaria y a seleccionar los que se incluirán en las colecciones de la mediateca.

