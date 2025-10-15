Rentrée littéraire pour le Comptoir des lectures Café des Champs Libres Rennes

Rentrée littéraire pour le Comptoir des lectures Café des Champs Libres Rennes Mercredi 15 octobre, 18h30

gratuit

A l’occasion de cette rentrée littéraire 2025, le Comptoir des lectures revient pour une présentation d’une sélection de livres.

**Frédéric Leplat**, libraire de Page 5, **Gaëlle Debeaux**, spécialiste de la littérature à l’Université Rennes 2 et **Isabelle Apéré**, bibliothécaire des Champs Libres nous présentent une sélection de livres à l’occasion de la rentrée littéraire 2025.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine