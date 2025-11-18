Rentrée Littéraire Centre Socioculturel Royan
Rentrée Littéraire Centre Socioculturel Royan mardi 18 novembre 2025.
Rentrée Littéraire
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
À l’occasion de la rentrée littéraire, Les Diseurs de Mots proposent des lectures à la bibliothèque.
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 cscroyan.famille@gmail.com
English :
To mark the start of the new literary season, Les Diseurs de Mots are offering readings at the library.
German :
Anlässlich des Beginns des literarischen Herbstes bieten Les Diseurs de Mots Lesungen in der Bibliothek an.
Italiano :
In occasione dell’inizio della nuova stagione letteraria, Les Diseurs de Mots organizzano delle letture in biblioteca.
Espanol :
Con motivo del inicio de la nueva temporada literaria, Les Diseurs de Mots organizan lecturas en la biblioteca.
