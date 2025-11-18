Rentrée Littéraire Centre Socioculturel Royan

Rentrée Littéraire

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-18 17:30:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

À l’occasion de la rentrée littéraire, Les Diseurs de Mots proposent des lectures à la bibliothèque.

English :

To mark the start of the new literary season, Les Diseurs de Mots are offering readings at the library.

German :

Anlässlich des Beginns des literarischen Herbstes bieten Les Diseurs de Mots Lesungen in der Bibliothek an.

Italiano :

In occasione dell’inizio della nuova stagione letteraria, Les Diseurs de Mots organizzano delle letture in biblioteca.

Espanol :

Con motivo del inicio de la nueva temporada literaria, Les Diseurs de Mots organizan lecturas en la biblioteca.

