Rentrée littéraire Soirée de présentation Médiathèque Nort-sur-Erdre

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 21:30:00
2025-09-26
Chaque année en septembre, des centaines de romans paraissent en quelques semaines, dont quelques-uns seulement attireront les regards… Rendez-vous incontournable de la rentrée depuis quelques années, le critique et médiateur
littéraire Guénaël Boutouillet revient présenter une sélection de ces nouveautés. Muni de sa biblio-valise contenant une cinquantaine de livres, il proposera de découvrir ses coups de coeur.
Des titres variés qui seront commentés avec le public lors d’un moment convivial à partager autour d’un verre. .
English :
Rentrée littéraire: Presentation evening
German :
Rentrée littéraire: Vorstellungsabend
Italiano :
Rentrée littéraire: serata di presentazione
Espanol :
Rentrée littéraire: Velada de presentación
