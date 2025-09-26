Rentrée littéraire Soirée de présentation Médiathèque Nort-sur-Erdre

Rentrée littéraire Soirée de présentation Médiathèque Nort-sur-Erdre vendredi 26 septembre 2025.

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

2025-09-26

Chaque année en septembre, des centaines de romans paraissent en quelques semaines, dont quelques-uns seulement attireront les regards… Rendez-vous incontournable de la rentrée depuis quelques années, le critique et médiateur

littéraire Guénaël Boutouillet revient présenter une sélection de ces nouveautés. Muni de sa biblio-valise contenant une cinquantaine de livres, il proposera de découvrir ses coups de coeur.

Des titres variés qui seront commentés avec le public lors d’un moment convivial à partager autour d’un verre. .

English :

Rentrée littéraire: Presentation evening

German :

Rentrée littéraire: Vorstellungsabend

Italiano :

Rentrée littéraire: serata di presentazione

Espanol :

Rentrée littéraire: Velada de presentación

