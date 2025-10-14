Rentrée littéraire Espace Philippe Auguste Vernon

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 22:00:00

2025-10-14

La rentrée littéraire d’automne 2025 s’annonce riche et prometteuse, avec la parution de nombreux ouvrages. Les lecteurs pourront découvrir une diversité d’auteurs, mêlant talents confirmés et nouvelles voix. Romans, essais, biographies et récits contemporains se succèderont, offrant une palette variée de styles et de thématiques qui animent notre société. Cette rentrée marquera comme toujours un temps fort de notre vie culturelle.

Nous aurons également la joie d’accueillir Matthieu Niango pour son premier roman Le fardeau, aux éditions Mialet-Barrault. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

