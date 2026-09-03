Rentrée littéraire Médiathèque Yzatis Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Rentrée littéraire

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 15:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Gilles Lacour, libraire du Moulins aux lettres, présentera sa sélection parmi les 461 nouveautés.

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Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

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English :

Gilles Lacour, a bookseller at Moulins aux Lettres, will present his selection from among the 461 new releases.

L’événement Rentrée littéraire Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région