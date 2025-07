Rentrée PENSA « Préservons Ensemble Notre Santé » place de la gare Royan

Rentrée PENSA « Préservons Ensemble Notre Santé » place de la gare Royan jeudi 11 septembre 2025.

Rentrée PENSA « Préservons Ensemble Notre Santé »

place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-09-11 14:30:00

2025-09-11

Vous êtes retraité, souhaitez rester actif et prendre soin de vous ? Venez découvrir le programme de la nouvelle saison PENSA 2025-2026 !

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

English :

Are you retired and want to stay active and take care of yourself? Come and discover the program for the new PENSA 2025-2026 season!

German :

Sie sind Rentner, möchten aktiv bleiben und sich um sich selbst kümmern? Kommen Sie und entdecken Sie das Programm der neuen PENSA-Saison 2025-2026!

Italiano :

Siete in pensione e volete rimanere attivi e prendervi cura di voi stessi? Venite a scoprire il programma della nuova stagione PENSA 2025-2026!

Espanol :

¿Estás jubilado y quieres mantenerte activo y cuidarte? ¡Ven y descubre el programa de la nueva temporada PENSA 2025-2026!

