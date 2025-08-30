Rentrée Sportive à l’Autre Faubourg Cholet

Rentrée Sportive à l’Autre Faubourg Cholet samedi 30 août 2025.

Rentrée Sportive à l’Autre Faubourg

7 rue Sorel Tracy Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 18:30:00

Date(s) :

2025-08-30

La Rentrée Sportive est de retour à L’Autre Faubourg ! Rendez-vous le samedi 30 août 2025, de 14h à 18h30, pour cet événement phare, festif et gratuit, entièrement dédié aux enfants et à la découverte du sport dans une ambiance résolument olympique. .

7 rue Sorel Tracy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 29 35 10 cholet@autre-faubourg.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rentrée Sportive à l’Autre Faubourg Cholet a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Choletais