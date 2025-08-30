Rentrée Sportive à l’Autre Faubourg Cholet
Rentrée Sportive à l’Autre Faubourg Cholet samedi 30 août 2025.
Rentrée Sportive à l’Autre Faubourg
7 rue Sorel Tracy Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-08-30 14:00:00
fin : 2025-08-30 18:30:00
2025-08-30
La Rentrée Sportive est de retour à L’Autre Faubourg ! Rendez-vous le samedi 30 août 2025, de 14h à 18h30, pour cet événement phare, festif et gratuit, entièrement dédié aux enfants et à la découverte du sport dans une ambiance résolument olympique. .
7 rue Sorel Tracy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 29 35 10 cholet@autre-faubourg.com
