Rentrée Théâtre cours d’essai Salle des fêtes Vouhé
vendredi 11 septembre 2026 · Salle des fêtes · Vouhé
Informations pratiques
Vouhé
Rentrée Théâtre cours d’essai
Salle des fêtes Place de la Mairie Vouhé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:30:00
fin : 2026-09-11 17:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez nous rencontrer et partager avec nous un cours d’essai gratuit.
Retrouvez-nous le 05 septembre prochain au forum des associations de Ville de Surgères pour découvrir et aussi vous inscrire pour nos ateliers théâtre.
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Salle des fêtes Place de la Mairie Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14 animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com
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English :
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Join us on September 5 at the Ville de Surgères Associations Fair to learn more and sign up for our theater workshops.
L’événement Rentrée Théâtre cours d’essai Vouhé a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin