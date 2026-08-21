Rentrée Théâtre cours d’essai Salle des fêtes Vouhé

Informations pratiques

Vouhé

Rentrée Théâtre cours d’essai

Salle des fêtes Place de la Mairie Vouhé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11 17:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez nous rencontrer et partager avec nous un cours d’essai gratuit.

Retrouvez-nous le 05 septembre prochain au forum des associations de Ville de Surgères pour découvrir et aussi vous inscrire pour nos ateliers théâtre.

.

Salle des fêtes Place de la Mairie Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14 animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet us and join us for a free trial class.

Join us on September 5 at the Ville de Surgères Associations Fair to learn more and sign up for our theater workshops.

L’événement Rentrée Théâtre cours d’essai Vouhé a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin