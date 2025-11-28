RENVERSANTE Coulaines

Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violenles faites aux femmes

d’après le roman de Florence Hinckel.

avec Léna Bréban et Antoine Prud’homme de la Boussinière

Théâtre tout public à partir de 8 ans

35 min + 30 min de débat

Et si les femmes étaient aux commandes ?

Dans Renversante, livre jeunesse paru en 2019, Florence Hinckel dépeint une société dirigée par des

présidentes. Les rues portent des noms de grandes dames et l’on apprend à l’école que le féminin

l’emporte sur le masculin… Pendant ce temps les hommes s’occupent des tâches ménagères et

restent à la maison pour garder les enfants. Drôle de monde, en effet, dicté par l’assignation aux

genres et bourré de clichés, que deux faux jumeaux, Tom et Léa, vont détricoter… Portée sur scène

par Léna Bréban, cette histoire, tel un reflet inversé de notre société, s’attaque avec humour et

intelligence à l’inégalité entre les sexes. Sur scène, une comédienne et un comédien renversent les

stéréotypes et remettent la balle au centre. .

Rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

English :

As part of the week-long campaign to combat violence against women

German :

Im Rahmen der Woche zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Italiano :

Nell’ambito della settimana di lotta contro la violenza sulle donne

Espanol :

En el marco de la campaña de una semana para combatir la violencia contra las mujeres

