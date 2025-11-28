RENVERSANTE Coulaines
RENVERSANTE Coulaines vendredi 28 novembre 2025.
RENVERSANTE
Rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violenles faites aux femmes
d’après le roman de Florence Hinckel.
avec Léna Bréban et Antoine Prud’homme de la Boussinière
Théâtre tout public à partir de 8 ans
35 min + 30 min de débat
Et si les femmes étaient aux commandes ?
Dans Renversante, livre jeunesse paru en 2019, Florence Hinckel dépeint une société dirigée par des
présidentes. Les rues portent des noms de grandes dames et l’on apprend à l’école que le féminin
l’emporte sur le masculin… Pendant ce temps les hommes s’occupent des tâches ménagères et
restent à la maison pour garder les enfants. Drôle de monde, en effet, dicté par l’assignation aux
genres et bourré de clichés, que deux faux jumeaux, Tom et Léa, vont détricoter… Portée sur scène
par Léna Bréban, cette histoire, tel un reflet inversé de notre société, s’attaque avec humour et
intelligence à l’inégalité entre les sexes. Sur scène, une comédienne et un comédien renversent les
stéréotypes et remettent la balle au centre. .
Rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr
English :
As part of the week-long campaign to combat violence against women
German :
Im Rahmen der Woche zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
Italiano :
Nell’ambito della settimana di lotta contro la violenza sulle donne
Espanol :
En el marco de la campaña de una semana para combatir la violencia contra las mujeres
L’événement RENVERSANTE Coulaines a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT72