Réouverture 2026 Les Communs Cormatin

Réouverture 2026

Les Communs Le Bois Dernier Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-02

Collectif de céramistes locaux.

Réouverture le 2 avril.

Expositions

Exposition de sortie de résidence de Rebecca Maeder du 1 er mai au 28 juin.

Exposition collective C’est l’été! avec Marie Pierre Méheust, Myriam Belhaj, Eliane Monnin, Audrey Bignon, Les engobés, Chloé Vernerey. Du 10 juillet au 27 septembre. .

Les Communs Le Bois Dernier Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 15 23 16 lescommuns-ceramique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réouverture 2026

L’événement Réouverture 2026 Cormatin a été mis à jour le 2026-02-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne