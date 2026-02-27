Réouverture 2026 Les Communs Cormatin
Réouverture 2026 Les Communs Cormatin jeudi 2 avril 2026.
Réouverture 2026
Les Communs Le Bois Dernier Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-04-02
Collectif de céramistes locaux.
Réouverture le 2 avril.
Expositions
Exposition de sortie de résidence de Rebecca Maeder du 1 er mai au 28 juin.
Exposition collective C’est l’été! avec Marie Pierre Méheust, Myriam Belhaj, Eliane Monnin, Audrey Bignon, Les engobés, Chloé Vernerey. Du 10 juillet au 27 septembre. .
Les Communs Le Bois Dernier Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 15 23 16 lescommuns-ceramique@orange.fr
English : Réouverture 2026
L’événement Réouverture 2026 Cormatin a été mis à jour le 2026-02-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne