Réouverture annuelle de la Maison de l’Art Vivant La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers

Réouverture annuelle de la Maison de l’Art Vivant

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers Orne

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

2026-04-11

La PRATIQUE de L’EBOULEMENT vue par C. C. Prévost (photographes).

– Portes ouvertes de 15h à 19h.

– Conférence à 16h avec inauguration de l’exposition de photographies.

– Cocktail à 17h .

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 41 99 14 92 leboutdesbordes@gmx.fr

