Réouverture d’Arbr’en Ciel Préaux

Réouverture d’Arbr’en Ciel

680 Impasse de la Folletière Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dés aujourd’hui, 4 avril 2026, Arbr’en Ciel Rouen Préaux est rouvert.

En dehors des périodes de vacances, le parc est ouvert tous les week-ends (samedi et dimanche) ainsi que tous les jours fériés d’avril à Octobre.

Ouverture tous les jours pendant les vacances scolaires (Pâques, Eté et Toussaint).

Situé à 15 minutes de Rouen, dans un magnifique espace forestier, le parc Arbr’ en Ciel multi-activités vous accueille sur ses 11 parcours accrobranche sécurisés par une ligne de vie continue. Plus de 140 jeux accessibles à toute la famille dès l’âge de 2 ans et demi. Vous pourrez profiter d’une journée pleine d’aventure grâce à un éventail d’activités qui plairont aux petits comme aux grands. Pour les graines d’aventuriers le Ouistiti Park dédié aux enfants de 2 à 12 ans (avec structures gonflables, trampolines et jeux de société grandeur nature) et le laser Game en plein air rencontrent un franc succès pour une pratique familiale ou un anniversaire entre copains (à partir de 6 ans). Le laser est une activité sans risque alliant stratégie, esprit d’équipe et rigolades. Enfin, pour les plus avisés, l’escape Game extérieur saura les captiver pendant 1h30, ils tenteront d’élucider les énigmes diaboliques à l’aide de leur tablette et retrouver les objets perdus au fond des bois. 4 Thème disponibles le coffre de piratas , la bataille des Chikara sur le thème mangas, l’école des sorciers ou bien le trésor de Jack Black

Les adultes ne sont pas en reste non plus, puisque défis, sensations et fous rires seront au rendez-vous ! Au programme, Paintball en forêt (qui vous donnera l’occasion de vous glisser dans la peau d’un sniper), Laser Game Outdoor, Bubble foot, Combat de sumo, Escape Game geotrack, sans oublier les parcours à la cime des arbres avec saut de tarzan, funambule, surf volant et tyrolienne géante.

Le parc Arbr’en Ciel est agréé Education Nationale pour accueillir les scolaires étant donné son système de ligne de vie continue et son parcours ludo éducatif.

Il possède également le label Qualité Tourisme. .

680 Impasse de la Folletière Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 77 89 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réouverture d’Arbr’en Ciel

L’événement Réouverture d’Arbr’en Ciel Préaux a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin