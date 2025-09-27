Réouverture de la Cathédrale : Festivités Cathédrale St-Pierre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:30 –

Gratuit : oui Tout public

Victime d’un incendie en 2020, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes accueille de nouveau le public à partir du 27 septembre 2025. Festivités ouvertes au grand public : Samedi 27 septembre 2025 :- 14h30 :Cérémonie en l’honneur des artisans de la restauration (place Roger-Salengro)- 15h15 : Concert fanfare et bagad du 9e régiment d’infanterie de marine (place Roger-Salengro)- 16h00 : Inauguration de la réouverture (place Saint-Pierre)- 16h30 : Cérémonie en l’honneur des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre (place Saint-Pierre)- 17h15 : Spectacle « Élévation » créé par Fred Deb’ et concert de l’orchestre Stradivaria (place Saint-Pierre)- 18h00 : Défilé de la fanfare et bagad (place Saint-Pierre)- 20h30 : Concert de la Maîtrise et des chœurs de la Cathédrale et de l’ONPL (dans la cathédrale, sur réservation sur le site musiquesacree-nantes.fr) Dimanche 28 septembre 2025 :- 9h à 13h : Visites de la cathédrale avec des médiateurs du Voyage à Nantes (sur inscription sur levoyageanantes.fr) Réouverture de la cathédrale de Nantes : le programme des festivités sur metropole.nantes.fr/actualites

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/actualites/reouverture-de-la-cathedrale-de-nantes-le-programme-des-festivites#wysiwyg-772020