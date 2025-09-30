Réouverture de la Cathédrale : Visites commentée de la Cathédrale et son quartier Cathédrale St-Pierre Nantes

Réouverture de la Cathédrale : Visites commentée de la Cathédrale et son quartier Cathédrale St-Pierre Nantes mardi 30 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-30 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : levoyageanantes.fr/lieux/cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul/ Tout public

Visite commentée de la Cathédrale et son quartier par un guide Après 5 ans de travaux suite à l’incendie du 18 juillet 2020, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul réouvre ses portes. Venez (re)découvrir cet édifice, chef-d’oeuvre du gothique flamboyant, élément majeur de la ville, et son quartier. Dates des visites :du 29 septembre au 3 octobre 2025 à 14h30samedi 4 octobre 2025 à 10h30 et à 14h30 – Sur inscription- Durée : 1h30 Réouverture de la cathédrale de Nantes : le programme des festivités sur metropole.nantes.fr/actualites

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000