Réouverture de la Cathédrale : Visites libres Cathédrale St-Pierre Nantes dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 09:00 – 13:00

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : levoyageanantes.fr/lieux/cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul/ Tout public

Visite libre Après 5 ans de travaux suite à l’incendie du 18 juillet 2020, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul réouvre ses portes. Venez (re)découvrir cet édifice, chef-d’oeuvre du gothique flamboyant, élément majeur de la ville… Visites libres : dimanche 28 septembre 2025départs toutes les 15 minutes de 9h à 12h30 – Sur inscription- Durée : 30 min.- Visite accessible aux personnes à mobilité réduite Réouverture de la cathédrale de Nantes : le programme des festivités sur metropole.nantes.fr/actualites

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000