Réouverture de la Damassine ! La Damassine Vandoncourt

Réouverture de la Damassine !

La Damassine 23 rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Nous voilà à la réouverture de la Damassine !

Pour ce faire un spectacle et des animations tout public seront de la partie du samedi 07 février au dimanche 08 février à Vandoncourt.

Programme

– Samedi 7 février

Spectacle Le goût du sel à 14h

lnspîré des nouvelles de Vicente Blasco lbariez (1867-1928). le goût du sel retricote librement quatre nouveUes de l’auteur valencien.

Antonio. CaroUna. Manuel et ta vieille Aabosa vivent tous dans un petit village de Cantabrie, le long de la Côte verte. Leurs vies se mêlent avec plus ou moins de bonheur et partent, en filigrane, de fiUation. de sens du devoir et des chemins de traverse que L’on emprunte tout au long de l’existence.

Tout public à partir de 6 ans 50 minutes

Écriture et interprétation Adrien Plessis Mise en scène Tatjana Sielec.

Gratuit, sur inscriptions dans la limite des places disponibles

Billetterie en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr

Atelier ‘Ohe hano ihuà 15h 45 (durée 2 h) fabrication d’une flûte nasale hawaïenne en bambou et initiation à son utilisation.

Atelier Musique verte entre 16 h et 18 h (durée variable) fabrication de petits instruments en éléments naturels ou de récup.

– Dimanche 8 février

Ateliers créatifs bougies en cire d’abeille et tableaux Cercles de la nature .

Ateliers biodiversité fabrication de boules de graisse, guirlandes de cacahuètes pour les oiseaux et gites à insectes.

Dégustation de produits fruités de Vergers Vivants.

Et aussi, bar, boutique, crêpes, gaufres, gâteaux, chocolat chaud et jus de pomme chaud tout le week-end de 14h à 18h et vergers pédagogiques, circuits découverte balisés et aires de jeux en extérieur. .

La Damassine 23 rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 damassine@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réouverture de la Damassine !

L’événement Réouverture de la Damassine ! Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD