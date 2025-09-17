Réouverture de la Ludothèque du Centre Social Cleunay Centre Social Cleunay Rennes

Espace pour jouer sur place et emprunter des jeux et/ou jouets et découvrir notre nouvelle ludothèque !

Découvrez notre toute nouvelle ludothèque !

Un espace de jeux et de convivialité, ouvert tous les mercredis de 16h à 17h45, et certains vendredis (voir programme mensuel du Centre Social). Venez jouer, partager et vous amuser en famille ou entre amis !

Début : 2025-09-17T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-17T17:45:00.000+02:00

Centre Social Cleunay 49 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine