Réouverture de l’Abbaye de Mortemer Lisors

Réouverture de l'Abbaye de Mortemer

D715 Lisors Eure

Début : 2026-02-28 13:30:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Les nouveautés 2026

Pour cette saison 2026, l’Abbaye ré-ouvre ses portes avec de nombreuses nouvelles animations dès le 28 février.

La visite commence par le palais abbatial avec ses pièces richement meublées et cette année, les visiteurs pourront découvrir l’exposition sur les personnes historiques de Mortemer.

En effet, beaucoup de personnages emblématiques de la Normandie sont passés à Mortemer durant ses 900 ans d’histoire.

Ils sont représentés dans leur costume d’époque et en grandeur nature.

Autre nouveauté Le eu des chevaliers permettra aux petits et aux grands de partir à la recherche de tous les chevaliers cachés dans le Musée.

Les gagnants seront récompensés par des bonbons.

Ensuite, les plus courageux pourront, s’ils le souhaitent, découvrir ou redécouvrir la célèbre chambre du fantôme avant d’entamer leur descente vers les ténèbres de l’Abbaye où se trouve le Musée des légendes et des fantômes qui retrace les histoires et légendes locales dont celle de la fameuse dame blanche, réincarnation de Mathilde l’Emperesse, qui erre pour toujours dans l’Abbaye qu’elle a tant aimée.

L’histoire du trésor du chat goubelin et celle des 4 moines de Mortemer assassinés dans le cellier de l’Abbaye vous seront également contées à travers une animation son et lumière.

A l’extérieur, la visite se prolonge avec le pigeonnier du 14ème siècle et son échelle mobile qui permettait d’attraper les pigeonneaux dans les boulins.

Autour du pigeonnier, les célèbres jeux d’Antan (jeux géants en bois) qui ravissent enfants et adultes.

Les visiteurs pourront aussi se promener dans les ruines romantiques de l’église, le cloître, le parc de 12 hectares dans lequel se trouve le chemin des ducs qui sont les statues en bois grandeur nature des ducs et duchesses de Normandie.

Des animations pédagogiques tout public autour des animaux de la ferme sont également proposées à intervalles réguliers (poneys, âne, chèvres naines, poules etc..) avec cette année notamment un petit spectacle/ animation avec les chèvres naines acrobates.

L’Abbaye de Mortemer est une sortie ludique et culturelle en amoureux, en solo ou pour toute la famille.

Amélie, Pierre ou Hélène seront heureux de vous accueillir, de vous faire découvrir ou redécouvrir les secrets de l’Abbaye et de répondre à vos questions.

L’Abbaye est ouverte tous les jours de 13h30 à 18h.

Le tarif est de 8.50 euros pour les adultes et de 6.50 euros pour les enfants.

Petite cafétéria sur place

Renseignements au 06 71 75 48 84 06 12 16 13 12

Mail mortemer@orange.fr

Site internet https://www.abbaye-de-mortemer.fr .

