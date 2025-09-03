Réouverture de l’EJC ! Soissons

Réouverture de l'EJC ! Soissons mercredi 3 septembre 2025.

Réouverture de l’EJC !

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Début : 2025-09-03 13:30:00

fin : 2025-09-10 17:30:00

2025-09-03

La nouvelle saison démarre bientôt !

L’Association Espace Jeunesse et Culture de Soissons aura le plaisir de vous accueillir très prochainement ! Les inscriptions aux ateliers ouvriront à partir du 3 septembre, avec une reprise des ateliers dès le 15 septembre !

Un grand merci à la Ville de Soissons pour son soutien précieux, qui rend cette belle aventure possible ! .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France ejc.soissons.info@gmail.com

