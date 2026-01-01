Réouverture de l’Escarbille Goûter crêpes Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Réouverture de l’Escarbille Goûter crêpes

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 17:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

On fête l’ouverture ensemble en prenant le temps de papoter avec une crêpe offerte ! Reprise des paniers de légumes de Svend et du pain de l’Angenardière. Adapté aux enfants.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

