Réouverture de l’Escarbille Goûter crêpes Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Réouverture de l’Escarbille Goûter crêpes Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 14 janvier 2026.
Réouverture de l’Escarbille Goûter crêpes
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 17:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
On fête l’ouverture ensemble en prenant le temps de papoter avec une crêpe offerte ! Reprise des paniers de légumes de Svend et du pain de l’Angenardière. Adapté aux enfants.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réouverture de l’Escarbille Goûter crêpes
L’événement Réouverture de l’Escarbille Goûter crêpes Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-01-08 par OT CdC Coeur du Perche