Réouverture des Jardins de William Christie Les Jardins du Bâtiment Thiré

Réouverture annuelle des jardins remarquables de William Christie à Thiré
Au cœur de la Vendée, un jardin remarquable né de l’imagination de William Christie.
En 1985, William Christie tombe amoureux d’un domaine à Thiré, en Vendée, où il entreprend de créer un jardin de toutes pièces. Depuis, ce n’est pas un seul jardin, mais une succession d’espaces aussi remarquables qu’éclectiques qu’il a imaginé au fil des ans, dans une démarche de création permanente.
Inspirés de l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Jardins de William Christie tendent aussi à mettre en valeur les beautés du paysage vendéen, en rassemblent de nombreux arbres et de végétaux propres à cette région.
Aujourd’hui reconnu Jardin remarquable et inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques, ce lieu exceptionnel de 12 hectares figure au centre du projet des Arts Florissants.
Dates d’ouverture
du 18 mars au 2 août 2026
du 9 au 27 septembre 2026
Horaires d’ouverture
10h30-17h30 (dernière entrée à 16h30)
Ouvert du mercredi au dimanche (fermeture exceptionnelle le 1er mai)
Tarifs
entrée simple 7 € gratuit pour les moins de 12 ans
entrée avec visite guidée (selon disponibilité) 11 € gratuit pour les moins de 12 ans
Entrée gratuite pour les adhérents du Programme Membre des Arts Florissants (sur présentation de leur carte à l’accueil des Jardins).
Accès
Les Jardins du Bâtiment
Accès via le parking situé 30 route de Sainte-Hermine 85210 Thiré (suivre le fléchage à l’arrivée dans le village)
Parking gratuit .
Les Jardins du Bâtiment 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 80 67 37
English :
Annual reopening of William Christie’s remarkable gardens at Thiré
