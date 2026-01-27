Réouverture des Jardins de William Christie Les Jardins du Bâtiment Thiré

Réouverture des Jardins de William Christie

Les Jardins du Bâtiment 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18 17:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Réouverture annuelle des jardins remarquables de William Christie à Thiré

Au cœur de la Vendée, un jardin remarquable né de l’imagination de William Christie.

En 1985, William Christie tombe amoureux d’un domaine à Thiré, en Vendée, où il entreprend de créer un jardin de toutes pièces. Depuis, ce n’est pas un seul jardin, mais une succession d’espaces aussi remarquables qu’éclectiques qu’il a imaginé au fil des ans, dans une démarche de création permanente.

Inspirés de l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Jardins de William Christie tendent aussi à mettre en valeur les beautés du paysage vendéen, en rassemblent de nombreux arbres et de végétaux propres à cette région.

Aujourd’hui reconnu Jardin remarquable et inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques, ce lieu exceptionnel de 12 hectares figure au centre du projet des Arts Florissants.

Dates d’ouverture

du 18 mars au 2 août 2026

du 9 au 27 septembre 2026

Horaires d’ouverture

10h30-17h30 (dernière entrée à 16h30)

Ouvert du mercredi au dimanche (fermeture exceptionnelle le 1er mai)

Tarifs

entrée simple 7 € gratuit pour les moins de 12 ans

entrée avec visite guidée (selon disponibilité) 11 € gratuit pour les moins de 12 ans

Entrée gratuite pour les adhérents du Programme Membre des Arts Florissants (sur présentation de leur carte à l’accueil des Jardins).

Accès

Les Jardins du Bâtiment

Accès via le parking situé 30 route de Sainte-Hermine 85210 Thiré (suivre le fléchage à l’arrivée dans le village)

Parking gratuit .

Les Jardins du Bâtiment 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 80 67 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Annual reopening of William Christie’s remarkable gardens at Thiré

L’événement Réouverture des Jardins de William Christie Thiré a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud