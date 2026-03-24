Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette

Rue des Carrières Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

A l’occasion du lancement de la saison 2026, le Carpoguinguette, restaurant, bar à bières situé au bord d’un étang, organise une soirée DJ Années 80/90/Disco.

N’hésitez pas à réserver votre table au bord de l’eau. .

Rue des Carrières Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 48 10 09

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English : Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette

L’événement Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-03-20 par Brive Tourisme