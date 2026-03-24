Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette Saint-Pantaléon-de-Larche
Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette Saint-Pantaléon-de-Larche vendredi 3 avril 2026.
Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette
Rue des Carrières Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
A l’occasion du lancement de la saison 2026, le Carpoguinguette, restaurant, bar à bières situé au bord d’un étang, organise une soirée DJ Années 80/90/Disco.
N’hésitez pas à réserver votre table au bord de l’eau. .
Rue des Carrières Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 48 10 09
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English : Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette
L’événement Réouverture du CARPO BAR du Carpoguinguette Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-03-20 par Brive Tourisme
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