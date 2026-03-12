Réouverture du Château de Pontécoulant

D298 Pontécoulant Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Mercredi 1er avril, le château de Pontécoulant rouvre ses portes après sa trêve hivernale. L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir ce joyau de la Suisse normande, et à travers ce lieu l’histoire de la famille Le Doulcet de Pontécoulant.

Mercredi 1er avril, le château de Pontécoulant rouvre ses portes après sa trêve hivernale. L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir ce joyau de la Suisse normande, et à travers ce lieu l’histoire de la famille Le Doulcet de Pontécoulant.

Ouvert du 1er au 30 avril 2026 de 14h30 à 17h30, du 2 mai au 30 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, et du 1er au 31 octobre de 14h30 à 17h30. Fermé le lundi.

Visites guidées 14h30 15h30 16h30 .

D298 Pontécoulant 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 62 54

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English : Réouverture du Château de Pontécoulant

On Wednesday 1 April, the Château de Pontécoulant reopens its doors after its winter break. It’s an opportunity to discover or rediscover this jewel of Normandy Switzerland, and through it the history of the Le Doulcet de Pontécoulant family.

L’événement Réouverture du Château de Pontécoulant Pontécoulant a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie