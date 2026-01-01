RÉOUVERTURE DU DRAPEAU ROUGE

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2026-01-05

Que c’est long sans vous ! Après un long mois de fermeture suite au dégât des eaux que nous avons subit sur notre tableau électrique, puis à notre fermeture annuelle de Noël, nous rouvrirons le 5 janvier 2026.

Que c’est long sans vous !

Après un long mois de fermeture suite au dégât des eaux que nous avons subit sur notre tableau électrique, puis à notre fermeture annuelle de Noël, nous rouvrirons le 5 janvier 2026.

On compte sur vous tous pour nous relancer et vérifier qu’on sache toujours tirer des pressions comme des as ! .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How long it’s been without you! After a long month of closure due to water damage to our electrical panel, followed by our annual Christmas shutdown, we will reopen on January 5, 2026.

L’événement RÉOUVERTURE DU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER