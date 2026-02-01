Réouverture du Grand Atelier, musée d’art et d’histoire Châtellerault

Réouverture du Grand Atelier, musée d’art et d’histoire

Après une période de fermeture annuelle, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie sera à nouveau ouvert au public le samedi 7 février. Le programme des animations des vacances d’hiver et de Pâques est disponible. .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

