Réouverture du jardin culturel la Parcelle La Parcelle Paris

Un jardin culturel ouvert à tous porte d’Aubervilliers

Le potager de la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La serre de la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

L’aire de jeux de la Parcelle ; Crédits : © le19M – Sophie Schiano di Lombo

Les ateliers de la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La Parcelle est un jardin à vocation culturelle, un lieu du temps retrouvé où, les week-ends, petits et grands, familles et habitants des quartiers alentours, sont invités à prendre le temps, à flâner et à se retrouver.

Envisagée telle une parenthèse porte d’Aubervilliers, la Parcelle comporte une aire de jeux, une serre, une ferme florale et un potager pédagogique. Une petite halle, la Cabane, accueille également la Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS, un dispositif gratuit d’accueil parents/enfants, propice à l’éveil des tout-petits les samedis et dimanches.

De nombreuses activités de découverte du vivant, en lien avec l’artisanat d’art, sont proposées aux établissements scolaires et associatifs de proximité en semaine et aux visiteurs le week-end.

La Parcelle est ouverte tous les week-ends, de 11h à 18h30.

Prochainement sur la Parcelle

Atelier de réalisation de « kistestu » ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Atelier de créations en « tataki zomé » ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Atelier de fabrication de « kokedama » ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Pour la Saison 2026, l’association Vergers Urbains propose sur la Parcelle une série d’ateliers créatifs et pédagogiques autour du vivant, destinés aux familles avec enfants à partir de 5 ans.

Jusqu’à la fin du mois d’avril, la programmation d’ateliers se teinte d’influences japonaises, en écho à l’exposition gratuite Beyond our Horizons : de Tokyo à Paris présentée à la Galerie du 19M.

Parents et enfants sont invités à explorer cet univers à travers trois ateliers inspirés de savoir-faire japonais : kokedama, tataki zomé et kisetsu.

Tous les samedis de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30 (gratuit sur réservation).

La Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS sur la Parcelle

La Maison des Petits sur la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS prolonge sa permanence sur la Parcelle en 2026 et accueille gratuitement parents et enfants tous les samedis et dimanches, dans un espace convivial.

Deux accueillants ou accueillantes y proposent aux enfants, de la naissance à 5 ans révolus, accompagnés de leurs parents, un temps d’accueil gratuit, anonyme et sans inscription. Un moment privilégié pour jouer, dessiner, lire ou partager des instants de création plastique.

Tous les samedis et dimanches de 15h à 18h (gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles).

Et aussi sur la Parcelle

L’aire de jeux ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La serre ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La ferme florale ; Crédits : © le19M – Louise Desnos

Le potager ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Sur la Parcelle, toutes les plantes ont été soigneusement sélectionnées par l’association Vergers Urbains, avec une attention particulière portée à la diversité et à l’harmonie des essences. Le potager et la serre permettent la production de légumes, de fruits et de plantes aromatiques. La ferme florale est un lieu de flânerie mais également une source d’inspiration.

Pensée comme un petit jardin à visiter, la Parcelle se découvre librement ou à travers un parcours ludique. Au fil de la promenade, un jeu de piste et une signalétique pédagogique invitent petits et grands à observer le vivant, à mieux le comprendre et à apprendre en s’amusant.

Enfin, l’aire de jeux est accessible aux horaires d’ouverture de la Parcelle.

La Parcelle, jardin culturel attenant au 19M, rouvre ses portes le 7 mars 2026 avec des activités et des espaces adaptés aux familles et aux jeunes enfants. Au cœur de la Parcelle, retrouvez tous les week-ends une ferme florale, une serre, un potager, une aire de jeux pour les enfants et des ateliers créatifs et pédagogiques spécialement conçus pour les familles .

Du samedi 07 mars 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T12:00:00+01:00

fin : 2026-07-19T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-07T11:00:00+02:00_2026-03-07T18:30:00+02:00;2026-03-08T11:00:00+02:00_2026-03-08T18:30:00+02:00;2026-03-14T11:00:00+02:00_2026-03-14T18:30:00+02:00;2026-03-15T11:00:00+02:00_2026-03-15T18:30:00+02:00;2026-03-21T11:00:00+02:00_2026-03-21T18:30:00+02:00;2026-03-22T11:00:00+02:00_2026-03-22T18:30:00+02:00;2026-03-28T11:00:00+02:00_2026-03-28T18:30:00+02:00;2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T18:30:00+02:00;2026-04-04T11:00:00+02:00_2026-04-04T18:30:00+02:00;2026-04-05T11:00:00+02:00_2026-04-05T18:30:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T18:30:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T18:30:00+02:00;2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T18:30:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T18:30:00+02:00;2026-05-02T11:00:00+02:00_2026-05-02T18:30:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T18:30:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T18:30:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T18:30:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T18:30:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T18:30:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T18:30:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T18:30:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T18:30:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T18:30:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T18:30:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T18:30:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T18:30:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T18:30:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T18:30:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T18:30:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T18:30:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T18:30:00+02:00

La Parcelle 22, place Skanderbeg 75019 2, place SkanderbegParis

https://www.le19m.com/parcelle https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/ https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/



Afficher la carte du lieu La Parcelle et trouvez le meilleur itinéraire

