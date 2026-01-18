Réouverture du musée Musée de Sens Sens

Réouverture du musée

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Après un an de fermeture, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir le nouveau parcours permanent du Musée.

Pour célébrer cet événement exceptionnel, nous vous proposons un week-end festif et une semaine complète d’ouverture gratuite.

Au programme le samedi 24 janvier

Dès 18h, assistez au discours inaugural au Palais Synodal.

À 18h30, passez un moment chaleureux lors du vin d’honneur en compagnie du groupe Hélium Trio

De 20h à 22h, vivez une expérience unique le Musée en nocturne.

Nos médiateurs vous accueilleront dans chaque salle pour vous faire découvrir les collections, vous expliquer les restaurations et partager avec vous la richesse de l’histoire de Sens.

Vous pourrez également profiter de nouveaux outils numériques, ludiques et interactifs, parfaits pour les enfants.

Et pour compléter la visite, une lecture inédite de l’architecture du palais archiépiscopal vous sera proposée.

Au programme le dimanche 25 janvier

De 10h à 18h, le musée sera exceptionnellement ouvert en continu. Entrée gratuite

Tout au long de la journée, laissez-vous surprendre par des séquences musicales, des interventions théâtrales et des visites thématiques une belle manière de (re)découvrir le Musée en famille ou entre amis !

Deux conférences exceptionnelles viendront enrichir le programme

– à 10h30 Les restaurations d’œuvres au Musée , présentées par l’équipe de conservation. Une occasion unique de comprendre le travail mené depuis l’été 2025.

– à 15h La période romaine de Sens , conférence de Sabine Lefebvre, épigraphiste émérite, professeure d’histoire romaine à l’Université Bourgogne Franche-Comté et directrice de l’UMR ARTEHIS. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Réouverture du musée

